Шойгу: Минобороны запустит тематический поезд, посвященный достижениям Вооруженных сил

Сергей Шойгу заявил, что, в соответствии с решением Владимира Путина Минобороны запустит масштабную агитационную акцию «Мы – армия страны. Мы – армия народа».

«Акция стартует 25 апреля. В этот день с Киевского вокзала отправится тематический поезд, оформление вагонов которого отражает героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения Вооружённых Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии», - отметил Шойгу.

Поезд проследует через всю страну, захватив не только Москву и Владивосток, но и такие города, как Мурманск и Севастополь. Всего остановки будут сделаны в 51 крупном городе.

Во время остановок будут организованы концерты и экскурсии по представленным в поезде выставочным экспозициям. Кроме того, любой желающий сможет пройти медицинское обследование.