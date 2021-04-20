Армия Шойгу заявил, что для перспективной авиатехники в РФ построят свыше 300 укрытий Андрей Аркадьев Министр отметил, что создание укрытий синхронизировано с поставками летательных аппаратов в войска. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Более трехсот укрытий будет возведено для базирования перспективной авиационной техники, включая самолеты пятого поколения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В соответствии с планом развития аэродромной сети предусмотрено возвести более 300 укрытий», - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. Министр отметил, что создание укрытий синхронизировано с поставками летательных аппаратов в войска. По словам главе военного ведомства, данные сооружения позволят замаскировать авиационную технику от от спутникового наблюдения и защитить от огневого воздействия и климатических факторов. Условия работы для инженеров также будут лучше. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика