Северный флот разворачивает войска и силы на Кольском полуострове и в Баренцевом море

Северный флот разворачивает свои войска и силы на Кольском полуострове и в Баренцевом море. Это делается в рамках командно-штабных учений, проходящих в рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения.

Силы и войска флота отработали выход из пунктов базирования и выдвижения в районы рассредоточения. Корабли и подлодки выведены из основных баз Северного флота на Кольском полуострове: Полярного, Североморска и Гадживево. По пути отработано противоминное охранение кораблей и субмарин. В море вышли ракетные и противолодочные корабли, тральщики, а также атомный ракетный крейсер стратегического назначения.

Параллельно с ними в Баренцевом море действуют две группировки тральщиков, корабельная ударная группа малых ракетных кораблей, корабельная поисково-ударная группа малых противолодочных кораблей, а также две подлодки и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Береговые и сухопутные подразделения Северного флота приведены в высшие степени боевой готовности. Они отрабатывают выход в назначенные районы, разворачивание для ведения маневренной обороны, а также поиск и уничтожение диверсионных и разведывательных групп условного противника.

Морпехи усилили охрану военных объектов, включая штаб Северного флота. Отряды спецназначения отработали борьбу с подводными диверсантами.

Не остались в стороне и подразделения ПВО архипелага Новая Земля и Кольского полуострова - они нарастили радиолокационное поле в Арктике и привели в повышенную боевую готовность зенитные ракетные дивизионы, вооруженные системами С-300 и С-400.