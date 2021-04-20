Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Сверкая блеском стали: как готовят военную технику к Параду Победы в Мурманске

Андрей Аркадьев
Елена Сивонен
15:55 20.04.2021
Всего боевой арсенал будет включать в себя порядка 70 боевых машин, большая часть из которых – современные образцы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Мурманске приступили к подготовке военной техники к участию в Параде Победы. Ее моют, красят до темно-зеленого цвета, под стать боевым машинам в годы Великой Отечественной войны. На борта клеят георгиевские ленточки.

Особое внимание уделяют историческому экспонату, самому известному и узнаваемому символу Великой Отечественной - легендарному танку Т-34. Бережно восстановленный специалистами ремонтного батальона Северного флота практически до идеального состояния, он в четвертый раз возглавит механизированную колонну.

Всего боевой арсенал будет включать в себя порядка 70 боевых машин, большая часть из которых – современные образцы. Так, сразу за танком Т-34 проследуют передвижные мобильные комплексы радиосвязи «Тигры», поступившие на вооружение Сухопутных войск Северного флота в конце прошлого года, они впервые проедут в парадной колонне.

Самыми габаритными участниками станут зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С», береговые ракетные «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град». Конечно, будут на параде бронетранспортеры, снегоболотоходы «Алеут» и другие образцы военной техники. Первая репетиция в Мурманске намечена на 3 мая.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:01 В стране и мире
Видео
Шойгу заявил, что Киев продолжает дестабилизацию в Донбассе
16:30 Армия
Видео
Шойгу заявил, что наращивание сил ЮВО вызвано действиями НАТО в Закавказье и на Ближнем Востоке
14:33 В стране и мире
Путин подписал закон о штрафах за высадку детей-безбилетников из транспорта
13:15 В стране и мире
Видео
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата
12:57 В стране и мире
МИД РФ заявил о скором открытии чартеров в Египет
Популярное
Популярное
Мясников назвал вирус, провоцирующий возникновение рака
Ученые назвали продукт, провоцирующий бесплодие
Видео
Невролог перечислил проблемы, которые могут возникнуть у детей при частом просмотре телевизора
Бронежилет бесполезен: NI рассказал о российском «Винторезе»
Врач назвал способ пережить «барическую яму»
Видео
Проснувшийся «Алмаз»: один из ее создателей вновь оживил первую боевую космическую станцию СССР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.