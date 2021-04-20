Сверкая блеском стали: как готовят военную технику к Параду Победы в Мурманске

В Мурманске приступили к подготовке военной техники к участию в Параде Победы. Ее моют, красят до темно-зеленого цвета, под стать боевым машинам в годы Великой Отечественной войны. На борта клеят георгиевские ленточки.

Особое внимание уделяют историческому экспонату, самому известному и узнаваемому символу Великой Отечественной - легендарному танку Т-34. Бережно восстановленный специалистами ремонтного батальона Северного флота практически до идеального состояния, он в четвертый раз возглавит механизированную колонну.

Всего боевой арсенал будет включать в себя порядка 70 боевых машин, большая часть из которых – современные образцы. Так, сразу за танком Т-34 проследуют передвижные мобильные комплексы радиосвязи «Тигры», поступившие на вооружение Сухопутных войск Северного флота в конце прошлого года, они впервые проедут в парадной колонне.

Самыми габаритными участниками станут зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С», береговые ракетные «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град». Конечно, будут на параде бронетранспортеры, снегоболотоходы «Алеут» и другие образцы военной техники. Первая репетиция в Мурманске намечена на 3 мая.