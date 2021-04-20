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Выступление украинского депутата в ПАСЕ вызвало скандал

Анна Назайкина
15:26 20.04.2021
Председателю Ассамблеи пришлось отключить микрофон парламентария.
Выступление украинского депутата в ПАСЕ вызвало скандал
© Фото: Council of Europe Parliamentary, Globallookpress
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Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс прервал выступление украинского депутата Алексея Гончаренко, который в ходе речи достал украинский флаг, ему было указано на неоднократное нарушение правил.

Гончаренко был возмущен отсутствием упоминания в докладе «Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы» территориальной целостности государств-членов.

«А у нас войны идут в Европе. Я хочу напомнить вам об этом. Многие из вас об этом забывают. Я взял этот флаг», — сказал парламентарий и начал доставать украинский флаг.

Тогда председатель Ассамблеи сказал Гончаренко, что такое поведение запрещено в ПАСЕ. Тогда украинский делегат начал выяснять, по какой причине ему нельзя продолжать свою речь с флагом. Затем Дамс отключил микрофон депутата.

«Это не первый раз, когда вы, господин Гончаренко, грубо злоупотребляете своим правом на выступление», — заявил он.

По просьбе председателя ПАСЕ будет составлен доклад по данному инциденту.

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