В аэропорту Домодедово начали выдавать COVID-паспорта
Документ заполняется на двух языках – русском и английском. В него можно внести информацию о всех прививках, а не только от коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Московском аэропорту Домодедово начали выдавать паспорта вакцинации по стандартам ВОЗ. Это международное свидетельство. Документ заполняется на двух языках – русском и английском. В него можно внести информацию о всех прививках, а не только от COVID-19.
Для получения паспорта необходимо лично обратиться в медпункт, предъяв сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале госуслуг, а также российский и заграничный паспорта.
Первым российским регионом, решившим ввести антиковидные паспорта для местных жителей, в организме которых сформировались антитела к COVID-19, стала Башкирия.