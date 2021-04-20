Эксперт объяснил, почему не стоит мыть яйца сразу после покупки

Яйца лучше хранить в холодильнике, при этом мыть их стоит только перед употреблением. Об этом «Звезде» рассказал главный эксперт Росптицесоюза по ветеринарным вопросам Сергей Яковлев.

«Перед употреблением можно помыть, потому что на поверхности яйца могут быть разные микроорганизмы. Если вы готовите какую-то яичницу, например, глазунью, происходит термическая обработка. Тем не менее, может что-то попасть на руки», - объяснил специалист.

По словам Яковлева, на яйцах присутствует пленка, которая защищает от проникновения в яйцо различных микроорганизмов. Когда пленка снимается, поры яйца открываются и инфекция может попасть внутрь.