Президент Чада умер от ранений, полученных на передовой

Переизбранный на шестой срок президент Чада Идрис Деби погиб от ранений, полученных на передовой. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.

Деби был серьезно ранен в столкновениях на севере страны и в последствии скончался в больнице.

Ранее, 11 апреля, в день выборов президента, стало известно, что вооруженные отряды повстанческой группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» вторглись на территорию Чада. Правительственные войска разгромили их. В результате столкновения, были убиты более 300 повстанцев, 150 взяты в плен. Президент Деби лично руководил военной операцией, в ходе которой был смертельно ранен.