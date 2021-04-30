Последний рубеж: как Красная армия штурмовала Рейхстаг

Штурм Рейхстага в Берлине стал одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Здание германского парламента воспринималось, как важный символ, как своеобразная «цитадель в цитадели». Стоит им овладеть - и оборона Берлина падет.
Крепкий орешек
Рейхстаг был одним из нескольких крупных, удобных для обороны, зданий в центре Берлина. Этот комплекс сразу с трех сторон прикрывался труднодоступным, изгибающемся буквой «П», каналом реки Шпрее - причем проблема была далеко не только в наличии воды. Гораздо хуже для атакующих было то, что этой воды в обмелевшем канале к апрелю 1945-го оставалось непозволительно мало. Это значило, что при попытке форсировать его на лодках или катерах бойцы бы встретились с тремя метрами отвесной бетонной стены, преодолевать которую пришлось бы под плотным артиллерийским огнем.
При этом подойти с четвертой, не прикрываемой рекой стороны, было невозможно. Там находился парк Тиргартен, оборона которого строилась вокруг мощной башни ПВО - высокого, ощетинившегося огневыми точками строения с толстыми железобетонными стенами. Забегая вперед, скажем, что последние оказались настолько прочными, что до сдачи берлинского гарнизона овладеть этой башней так и не удалось.
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