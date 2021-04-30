Вопросы истории История Победы Последний рубеж: как Красная армия штурмовала Рейхстаг Тимур Шерзад Овладев районом Рейхстага, Красная армия могла наступать в любом удобном ей направлении и рассекать оборону города на сколь угодно частей. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Штурм Рейхстага в Берлине стал одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Здание германского парламента воспринималось, как важный символ, как своеобразная «цитадель в цитадели». Стоит им овладеть - и оборона Берлина падет. Крепкий орешек Рейхстаг был одним из нескольких крупных, удобных для обороны, зданий в центре Берлина. Этот комплекс сразу с трех сторон прикрывался труднодоступным, изгибающемся буквой «П», каналом реки Шпрее - причем проблема была далеко не только в наличии воды. Гораздо хуже для атакующих было то, что этой воды в обмелевшем канале к апрелю 1945-го оставалось непозволительно мало. Это значило, что при попытке форсировать его на лодках или катерах бойцы бы встретились с тремя метрами отвесной бетонной стены, преодолевать которую пришлось бы под плотным артиллерийским огнем. При этом подойти с четвертой, не прикрываемой рекой стороны, было невозможно. Там находился парк Тиргартен, оборона которого строилась вокруг мощной башни ПВО - высокого, ощетинившегося огневыми точками строения с толстыми железобетонными стенами. Забегая вперед, скажем, что последние оказались настолько прочными, что до сдачи берлинского гарнизона овладеть этой башней так и не удалось. Башня ПВО в парке Тиргартен В Рейхстаге и крупных зданиях вокруг собралось около пяти тысяч немцев - не только бойцов вермахта и СС, но и мобилизованных на сушу экипажей кораблей из балтийского Ростока. Они были доставлены в Берлин авиацией незадолго до подхода к нему советских войск. Вооружены обороняющие Рейхстаг были до зубов. Пулеметы, минометы, опаснейшие для танков поставленные на прямую наводку 88-мм зенитки. У немцев даже имелся небольшой танковый кулак, специально подготовленный для контратаки. Подобраться к Рейхстагу Преодолеть канал можно было только по мосту Мольтке. Противник успел его взорвать, но сделал это недостаточно качественно - сооружение обрушилось лишь частично. Немцы, конечно, простреливали мост из десятков, если не сотен, стволов, но у красноармейцев имелись свои аргументы даже против такого прикрытия. 28 апреля 1945 года местность, ведущая к мосту, была насыщена поставленной на прямую наводку артиллерией, подошла бронетехника. Вся эта мощь обрушилась на огневые точки противника, преграждавшие путь через Шпрее. После интенсивного обстрела путь через канал стал вполне проходимым, и к ночи наступающие уже овладели прибрежной полосой на той стороне. За 29 апреля достичь удалось тоже немало - красноармейцы оттеснили немцев из ряда зданий близ Рейхстага и окружили его самого. В ход шли швыряющие гранаты штурмовые группы, огонь прямой наводкой из танков и самоходок, 280-миллиметровые, запускаемые с рамных направляющих, снаряды «Ванюша», способные при удачном попадании обрушить большую каменную стену. © Wikimedia Весь этот арсенал позволял уверенно продвигаться вперед, и теперь оставалось только разобраться с самим Рейхстагом. Выжечь огнеметами Самим Рейхстагом занималась 150-я стрелковая дивизия. Точнее, два ее полка - 756-й и 674-й. Остальные подразделения выполняли другие задачи - в том числе, пресекали возможные контратаки извне. При этом Рейхстаг, который предстояло штурмовать, обороняли, по оценкам штурмующих, от тысячи до двух немецких солдат и офицеров. Атакующие компенсировали отсутствие численного преимущества шквалом огня - вокруг Рейхстага сосредоточили сотни артиллерийских стволов различных калибров. Их было настолько много, что на прямую наводку помещались далеко не все орудия. Легкие «сорокапятки» даже втаскивали на вторые и третьи этажи полуразрушенных зданий - так, чтобы те могли лучше поражать расположенные выше огневые точки противника. Штурм Рейхстага начался ранним утром 30 апреля. Немцы контратаковали и сорвали первую попытку. Вторая стартовала в 13:20. К этому времени саперы уже успели восстановить частично поврежденный мост Мольтке, и через него пошла бронетехника. Чуть менее чем через полтора часа спустя атакующие уже ворвались внутрь здания - причем сразу с нескольких сторон. В Рейхстаге завязались бои. Активно использовались огнеметы - очень полезное оружие при штурме зданий. Еще несколько часов спустя все оставшиеся в живых немцы кинулись в подвал - единственное место, где они еще могли держаться. Пересидев до 1 мая, они контратаковали, причем не в одиночку, а при содействии своих товарищей из парка Тиргартен, которые попробовали атаковать наполовину занятый красноармейцами Рейхстаг снаружи. Рейхстаг Результат, правда, был никаким. Атакующего противника отбросили - кого-то в парк, а кого-то обратно в подвалы. Остатки немцев под Рейхстагом сдались уже на следующий день - 2 мая оружие сложил весь берлинский гарнизон. Кащеева игла Сам Рейхстаг не имел символического значения для немцев. Рейхстаг не использовался по назначению большую часть времени, отпущенного историей Третьему рейху. Но одним из символов взятия Берлина он стал отнюдь не случайно. Все дело было в том, что немцы не смогли плотно занять Берлин людьми потому, что наступающая Красная армия совершила изящный маневр танковыми армиями, и взяла в котел отступающую в германскую столицу пехоту. До того, как та успела достичь удобного для обороны, заполненного заранее подготовленными складами с боеприпасами и продовольствием, города. В результате оборона Берлина зияла множеством дыр. Один из крупнейших городов Европы был взят штурмом молниеносно быстро. И контроль над Рейхстагом имел тут немалое значение. Неспособные из-за недостатка людей построить сплошную оборону везде, немцы занимали ключевые пункты. Рейхстаг был одним из них. Он (и комплекс зданий, располагавшийся рядом) находился в центре города. Овладев этим районом, Красная армия могла наступать в любом удобном ей направлении и рассекать оборону города на сколь угодно частей. После занятия красноармейцами такого важного пункта перспективы немецкой обороны окончательно таяли. Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. © Imperial War Museums, Wikimedia В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © Wikimedia