Президент РФС Александр Дюков избран в исполком UEFA

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков избран в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA). Таким образом у России появится право голоса при принятии решений спортивной организацией.

Об избрании Дюкова объявлено в ходе конгресса UEFA в швейцарском Монтре. Имена вошедших в исполком также опубликованы в Twitter-аккаунте организации. Уточняется, что члены исполкома избираются на четырехлетний срок.

Предыдущим представителем России в UEFA был бывший президент РФС Сергей Фурсенко. Затем Россия приняла решение не выдвигать своего кандидата в исполком.