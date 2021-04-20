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Президент РФС Александр Дюков избран в исполком UEFA

Анна Касаткина
14:15 20.04.2021
Решение объявлено в ходе конгресса организации в швейцарском Монтре.
Президент РФС Александр Дюков избран в исполком UEFA
© Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков избран в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA). Таким образом у России появится право голоса при принятии решений спортивной организацией.

Об избрании Дюкова объявлено в ходе конгресса UEFA в швейцарском Монтре. Имена вошедших в исполком также опубликованы в Twitter-аккаунте организации. Уточняется, что члены исполкома избираются на четырехлетний срок.

Предыдущим представителем России в UEFA был  бывший президент РФС Сергей Фурсенко. Затем Россия приняла решение не выдвигать своего кандидата в исполком.

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