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Арестован экс-футболист «Порту» и «Интера» Фредди Гуарин

Алексей Курильченко
00:14 02.04.2021
Спортсмен обвиняется в нападении на своего отца.
Арестован экс-футболист «Порту» и «Интера» Фредди Гуарин
© Фото: imago sport fotodienst Globallookpress
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Бывший футболист португальского клуба «Порту», миланского «Интера» и сборной Колумбии Фредди Гуарин был задержан полицией. По данным издания El Pais, семья спортсмена вызвала правоохранителей и сообщила, что Гуарин напал на своего отца.

Видео с моментом задержания опубликовало в своем Twitter издание BluRadio Colombia. На кадрах видно как футболист сопротивляется аресту. Его одежда запачкана кровью.

В декабре 2020 года полузащитник нидерландского футбольного клуба «Аякс» Квинси Промес, ныне играющий в составе московского клуба «Спартак», был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений. Футболист был освобожден спустя несколько дней после ареста.

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