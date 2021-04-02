Арестован экс-футболист «Порту» и «Интера» Фредди Гуарин

Бывший футболист португальского клуба «Порту», миланского «Интера» и сборной Колумбии Фредди Гуарин был задержан полицией. По данным издания El Pais, семья спортсмена вызвала правоохранителей и сообщила, что Гуарин напал на своего отца.

Видео с моментом задержания опубликовало в своем Twitter издание BluRadio Colombia. На кадрах видно как футболист сопротивляется аресту. Его одежда запачкана кровью.

#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021

В декабре 2020 года полузащитник нидерландского футбольного клуба «Аякс» Квинси Промес, ныне играющий в составе московского клуба «Спартак», был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений. Футболист был освобожден спустя несколько дней после ареста.