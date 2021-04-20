Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Госдума приняла закон о правилах медосмотра перед призывом в армию

Андрей Аркадьев
13:25 20.04.2021
Изменения вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Госдума приняла закон о правилах медосмотра перед призывом в армию
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла закон о правилах медицинского осмотра перед призывом в армию.

В документе говорится, что призывная комиссия проверяет, есть ли основания для получения отсрочек из-за состояния здоровья. Призывная комиссия региона будет проверять правильность оснований. Если нарушения имеются, граждане направляются на контрольный медосмотр.

Несогласные с заключением медиков, направляются на контрольное медицинское освидетельствование, говорится в тексте законопроекта к третьему чтению.

Данный законопроект позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:15 В стране и мире
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата
12:57 В стране и мире
МИД РФ заявил о скором открытии чартеров в Египет
07:36 Армия
Видео
«Тигр», «Оса» и «Бастион» прошли по центру Владивостока во время первой ночной тренировки Парада Победы
12:04 В стране и мире
Видео
В Крыму раскрыли подробности дела о водной блокаде против Порошенко
03:50 Армия
Видео
Воскрешение легенды: военные мастера ВВО установили на штатное место девятитонную башню «Иосифа Сталина»
Популярное
Популярное
Ученые назвали продукт, провоцирующий бесплодие
Видео
Невролог перечислил проблемы, которые могут возникнуть у детей при частом просмотре телевизора
Бронежилет бесполезен: NI рассказал о российском «Винторезе»
Врач назвал способ пережить «барическую яму»
Видео
Проснувшийся «Алмаз»: один из ее создателей вновь оживил первую боевую космическую станцию СССР
Видео
Врач назвала наиболее полезное для здоровья масло
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.