Госдума приняла закон о правилах медосмотра перед призывом в армию
Изменения вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан».
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Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла закон о правилах медицинского осмотра перед призывом в армию.
В документе говорится, что призывная комиссия проверяет, есть ли основания для получения отсрочек из-за состояния здоровья. Призывная комиссия региона будет проверять правильность оснований. Если нарушения имеются, граждане направляются на контрольный медосмотр.
Несогласные с заключением медиков, направляются на контрольное медицинское освидетельствование, говорится в тексте законопроекта к третьему чтению.
Данный законопроект позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе.