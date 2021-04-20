Госдума приняла закон о правилах медосмотра перед призывом в армию

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла закон о правилах медицинского осмотра перед призывом в армию.

В документе говорится, что призывная комиссия проверяет, есть ли основания для получения отсрочек из-за состояния здоровья. Призывная комиссия региона будет проверять правильность оснований. Если нарушения имеются, граждане направляются на контрольный медосмотр.

Несогласные с заключением медиков, направляются на контрольное медицинское освидетельствование, говорится в тексте законопроекта к третьему чтению.

Данный законопроект позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе.