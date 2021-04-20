Казарма в стиле лофт: военнослужащих разместили в историческом здании в Уссурийске

Казарма в стиле лофт - в таком необычном интерьере, который привычнее видеть в глянцевых журналах, размещается теперь личный состав Западного мотострелкового полка Восточного округа в Уссурийске.

В качестве строительного материала использовался красный кирпич, отделку отличает подчеркнутый минимализм. На самом деле это наследие исторического здания, возведенного почти 120 лет назад. Военные строители, которые недавно завершили его реконструкцию, решили сохранить его облик.

При этом казарма отвечает всем самым современным требованиям - и безопасности, и комфорта. В ней размещаются 200 военнослужащих. Помимо прочего есть комната психологической разгрузки и спортивный зал.