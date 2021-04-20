Посол Италии озвучил сроки возобновления приема туристов из России

Италия планирует возобновить прием туристов, в том числе из РФ, летом этого года. Об этом заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

«Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом», - сказал он журналистам.

Терраччано не исключил, что пускать туристов в страну могут со 2 июня, как и планировалось ранее. До этой даты в Италии планируют привить местных жителей от коронавируса. Строгие карантинные ограничения в стране действуют до 30 апреля.