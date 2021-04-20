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В Кремле заявили, что разговор Путина с руководством Чехии не запланирован

Анна Назайкина
12:46 20.04.2021
Решение чешских властей о высылке российских дипломатов направлено на разрушение двусторонних отношений, заявил Дмитрий Песков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин не планирует переговоры с руководством Чехии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, такое поведение Праги считаем абсолютно безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Мы считаем лишенной здравого смысла такую линию Праги. Выглядит это все как попытки быть похожими в непредсказуемых, агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном», - сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил ранее, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Позже стало известно, что Чехию должны будут покинуть 62 россиянина, включая 18 дипломатов и их семьи. Накануне колонна автомобилей покинула посольство Чехии в Москве, откуда было выслано 20 дипломатов.

Кроме того, в понедельник чешское правительство приняло решение исключить «Росатом» из кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока атомной электростанции «Дукованы» на юго-востоке страны.

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