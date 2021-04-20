Более 20 российских кораблей провели учения со штурмовиками в Черном море

Более 20 кораблей Черноморского флота провели совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Отряд кораблей в составе фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также ракетных катеров, малых противолодочных кораблей и больших десантных кораблей провели учение по отражению воздушного нападения условного противника с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств противовоздушной обороны», - говорится в сообщении.

Параллельно с этим три эскадрильи штурмовиков отработали заход на боевой курс, условное применение ракет по неприятелю и уход из-под ответного удара корабельных средств ПВО.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала Русского военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.