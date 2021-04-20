Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Более 20 российских кораблей провели учения со штурмовиками в Черном море

Андрей Аркадьев
12:39 20.04.2021
Учения проходили в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения.
Более 20 российских кораблей провели учения со штурмовиками в Черном море
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Более 20 кораблей Черноморского флота провели совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Отряд кораблей в составе фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также ракетных катеров, малых противолодочных кораблей и больших десантных кораблей провели учение по отражению воздушного нападения условного противника с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств противовоздушной обороны», - говорится в сообщении.

Параллельно с этим три эскадрильи штурмовиков отработали заход на боевой курс, условное применение ракет по неприятелю и уход из-под ответного удара корабельных средств ПВО.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала Русского военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:15 В стране и мире
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата
12:57 В стране и мире
МИД РФ заявил о скором открытии чартеров в Египет
07:36 Армия
Видео
«Тигр», «Оса» и «Бастион» прошли по центру Владивостока во время первой ночной тренировки Парада Победы
12:04 В стране и мире
Видео
В Крыму раскрыли подробности дела о водной блокаде против Порошенко
03:50 Армия
Видео
Воскрешение легенды: военные мастера ВВО установили на штатное место девятитонную башню «Иосифа Сталина»
Популярное
Популярное
Ученые назвали продукт, провоцирующий бесплодие
Видео
Невролог перечислил проблемы, которые могут возникнуть у детей при частом просмотре телевизора
Бронежилет бесполезен: NI рассказал о российском «Винторезе»
Врач назвал способ пережить «барическую яму»
Видео
Проснувшийся «Алмаз»: один из ее создателей вновь оживил первую боевую космическую станцию СССР
Видео
Врач назвала наиболее полезное для здоровья масло
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.