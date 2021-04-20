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Военные полицейские привились от коронавируса перед Парадом Победы в Воронеже

Андрей Аркадьев
12:36 20.04.2021
Военнослужащие получили отечественную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»).
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные полицейские привились от коронавируса перед Парадом Победы, который пройдет 9 мая на площади Ленина в Воронеже, сообщает Минобороны России.

«Расчеты военной полиции не первый год организуют безопасность, соблюдение всеми военнослужащими Воронежского гарнизона воинской дисциплины и правопорядка в ходе подготовки и проведения парада Победы в Воронеже», - говорится в сообщении.

Военнослужащие получили отечественную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»). Перед процедурой они прошли медицинский осмотр, военнослужащим рассказали о воздействии препарата на организм.

Всего на текущие момент, добровольную вакцинацию прошло около четырех тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа дислоцированной в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской и городе Коломне Московской области.

Второй компонент получат более 1,5 тысяч военнослужащих, после проверки состояния здоровья. Дополнительно в армию поступит еще три тысячи доз отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для прививания остальных военнослужащих и участников парада Победы.

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