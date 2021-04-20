В МИД РФ объяснили ограничение прохода судов через Керченский пролив

Ограничение прохода судов через Керченский пролив - нормальная практика в районах, где проводятся учения, Россия действует в соответствии с международными договоренностями. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ответ на обеспокоенность Госдепартамента США этим фактом.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс в письменном заявлении сообщил, что США «глубоко обеспокоены» запретом.

Рябков подчеркнул, что никаких ограничений для торговли и использования украинских портов в Азовском море введено не было.

«Что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», - цитирует его РИА Новости.

Ранее Россия закрыла часть акватории Черного моря в связи с военными учениями в этом районе. Право мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов приостанавливается с 24 апреля до 31 октября, говорится в бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны РФ. Речь идет о вытянутом участке вдоль Крымского побережья, прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова и небольшом участке моря у западной оконечности Крыма.