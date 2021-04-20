Прямое попадание: БМП-2 уничтожили «вражескую» технику в Приморье

В Приморском крае военнослужащие мотострелковых подразделений в ходе контрольной проверки поразили цели на полигоне. Экипажи БМП-2 во время коротких остановок открыли стрельбу по мишеням из скорострельных автоматических пушек.

Движущиеся мишени имитировали бронированную технику противника и находились на расстоянии от нескольких сотен метров до полутора километров. Помимо стрельб военнослужащие выполнили упражнения по технической и тактической подготовке.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.