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Прямое попадание: БМП-2 уничтожили «вражескую» технику в Приморье

Андрей Аркадьев
11:46 20.04.2021
Помимо стрельб военнослужащие выполнили упражнения по технической и тактической подготовке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Приморском крае военнослужащие мотострелковых подразделений в ходе контрольной проверки поразили цели на полигоне. Экипажи БМП-2 во время коротких остановок открыли стрельбу по мишеням из скорострельных автоматических пушек.

Движущиеся мишени имитировали бронированную технику противника и находились на расстоянии от нескольких сотен метров до полутора километров. Помимо стрельб военнослужащие выполнили упражнения по технической и тактической подготовке.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.

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