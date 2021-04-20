«Прекрасно ладили»: Трамп рассказал об отношениях с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, у них сформировалась взаимная симпатия.

«Я прекрасно ладил с президентом Путиным, он нравился мне, я нравился ему», - сказал он в интервью Fox News.

Трамп уточнил, что «это хорошо, а не плохо». Кроме того, «хорошо, а не плохо» находиться с Россией в доброжелательных отношениях, отметил экс-президент.

Отношения Москвы и Вашингтона после избрания Трампом президентом в 2016 году обострились из-за якобы возможно вмешательства РФ в американские выборы. Спецпрокурор Роберт Мюллер после двухлетнего расследования подтвердил «российское вмешательство», однако не нашел доказательств сговора Трампа с РФ. В России все обвинения со стороны США отвергают.