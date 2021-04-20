МИД РФ: высылаемый из России украинский консул собирал данные для подготовки политических репрессий

Москва оставляет за собой право выслать украинского дипломата в ответ на то, что Киев объявил персоной нон грата советника посольства РФ на Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, украинскому консулу было рекомендовано покинуть территорию РФ после его задержания с поличным в ходе совершения противоправных действий.

«Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране», - говорится в сообщении.

В МИД России добавили: под эти категории подпадает значительная часть населения Украины, следовательно, высылаемый из РФ консул, который был призван защищать интересы украинских граждан, на самом деле совершал действия против них.