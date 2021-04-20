Михаилу Меню смягчили меру пресечения

Верховный суд смягчил меру пресечения бывшему губернатору Ивановской области и аудитору Счетной палаты Михаилу Меню на подписку о невыезде. Об этом сообщил адвокат Мурад Мусаев.

Также суд освободил из-под домашнего ареста двух других фигурантов дела - Дмитрия Гришина и Павла Конькова. Им также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Аудитор Счетной палаты России Михаил Мень был задержан в ноябре 2020 года. Его считают причастным к присвоению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда он занимал пост губернатора. Меню ранее избрали меру пресечения виде запрета определенных действий: обвиняемому нельзя пользоваться интернетом и выходить из дома более чем на два часа в день.

Мень свою причастность к преступлению отрицает. Бывшему главе Ивановской области может грозить до 10 лет колонии.