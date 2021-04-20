В 2020 году в России удалось предотвратить 44 теракта
За прошлый год ликвидировано 50 боевиков и уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами.
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В 2020 году в России предотвращено 44 теракта. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
«В 2020 году правоохранительными органами на стадии подготовки были пресечены 96% планировавшихся бандитами нападений - 72 из 75. Особо отмечу, что в прошлом году предотвращено совершение 44 террористических актов», - сообщил он.
Кулягин добавил, что в 2020 году также были ликвидированы 50 боевиков и уничтожены 156 тайников террористов с оружием и боеприпасами, пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки.