Тысячи военнослужащих, сотни единиц техники: в Таджикистане стартовали совместные с РФ учения
Учения пройдут с применением штурмовой авиации, реактивной и ствольной артиллерии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Таджикистане стартовали совместные российско-таджикские учения. Церемония открытия состоялась на полигоне Харб-Майдон.
Именно там, а также на полигонах Самбули и Момирак развернутся масштабные маневры, в которых в общей сложности задействуют более трех с половиной тысяч человек.
Две трети участников - это военнослужащие 201-й российской военной базы. Учения пройдут с применением штурмовой авиации, реактивной и ствольной артиллерии. От российской стороны задействовано до 400 единиц вооружения и техники.