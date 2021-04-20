Тысячи военнослужащих, сотни единиц техники: в Таджикистане стартовали совместные с РФ учения

В Таджикистане стартовали совместные российско-таджикские учения. Церемония открытия состоялась на полигоне Харб-Майдон.

Именно там, а также на полигонах Самбули и Момирак развернутся масштабные маневры, в которых в общей сложности задействуют более трех с половиной тысяч человек.

Две трети участников - это военнослужащие 201-й российской военной базы. Учения пройдут с применением штурмовой авиации, реактивной и ствольной артиллерии. От российской стороны задействовано до 400 единиц вооружения и техники.