В стране и мире Первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году Анна Назайкина Им станет Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС. © Фото: Дмитрий Рогозин, Facebook Читайте нас на: Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что работа над первым модулем новой орбитальной станции будет завершена в 2025 году. Базовым модулем станции будет являться Научно-энергетический модуль, который предназначался для Международной космической станции. «Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», - сообщил он в Telegram-канале. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика