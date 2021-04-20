Ученые назвали продукт, провоцирующий бесплодие

Газированные напитки с высоким содержанием сахара наносят вред здоровью и могут провоцировать бесплодие. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Epidemiology.



Один такой напиток в сутки уменьшают фертильность. Специалисты рекомендуют отказаться от напитков на искусственных подсластителях. Чрезмерное потребление газировки может привести к диабету, гормональному дисбалансу и ожирению, что является факторами риска бесплодия.

Кроме того, ученым удалось выяснить, что в этом сладком напитке могут содержаться химические вещества, способные спровоцировать и мужское бесплодие. Газировка может сокращать количество сперматозоидов и их подвижность.



Употребление всего одной газировки в день, включая и диетические варианты, повышает риск бесплодия на 20-25%. По словам исследователей, речь идет не только о естественном зачатии, но и о экстракорпоральном оплодотворении.