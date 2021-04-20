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На малой высоте: «Терминаторы» прикрыли с воздуха горных стрелков в Тыве

Андрей Аркадьев
10:32 20.04.2021
В маневрах было задействовано свыше 30 единиц техники, а также более 500 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В прикрыли горных мотострелков на учениях в Тыве, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военные летчики отработали различные тактические приемы и атаки, уход от «вражеских» средств противовоздушной обороны, посадили вертолет на неподготовленную площадку.

Полеты проводились на предельно малых высотах. Как уточнили в пресс-службе, учения проходили в рамках проверки за зимний период обучения.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

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