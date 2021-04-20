Умерла звезда советского волейбола Вера Лантратова

Умерла олимпийская чемпионка 1968 года по волейболу в составе сборной СССР Вера Лантратова. Именитой спортсменки не стало на 74-ом году жизни. О трагедии сообщила Всероссийская федерация волейбола.

«Всероссийская федерация волейбола выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Степановны», - говорится на сайте спортивной организации.

Помимо звания чемпионки Олимпийских игр, Лантратова становилась чемпионкой мира 1970 года и победительницей чемпионата Европы 1967 года. Причины смерти Веры Лантратовой не сообщаются.