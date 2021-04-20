В Северной Осетии стартовал конкурс АрМИ «Военно-медицинская эстафета»

На базе Учебного центра полигона Шалхи во Владикавказе стартовал Всеармейский этап конкурса Армейских международных игр (АрМИ) «Военно-медицинская эстафета». В состязаниях примут участие 11 команд от всех военных округов, Северного Флота, Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения, 12 Главного управления МО РФ, Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова и ДОСААФ России.

В соревнованиях участвуют как мужские, так и женские команды. Военным спортсменам предстоит состязаться в стрельбе из пистолета Макарова, преодолении полосы препятствий, вождении медицинской гусеничной техники на базе МТЛБ, эвакуации раненых с поля боя и оказании им первой медицинской помощи. Выполнение каждого элемента соревнования требует от военных медиков высокого профессионального мастерства и физической выносливости.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России генерал-майор медицинской службы Олег Калачев, начальник медицинской службы ЮВО полковник Сергей Папко, ректор Северо-Осетинской Государственной Медицинской Академии доктор медицинских наук Олег Ремизов, начальник военного учебного центра Северо-Осетинского Государственного Университета Валерий Дробышев, председатель Военного суда Владикавказского гарнизона Константин Погеев.

«С самого начала наш конкурс динамично развивается и усложняется, появляются новые практические и теоретические элементы, благодаря чему он занимает прочные позиции среди самых зрелищных и сложных конкурсов Армейских международных игр», - сказал Олег Калачев.

Также он отметил, что за годы проведения эстафеты, конкурс стал неотъемлемой частью подготовки медицинских специалистов войскового звена и основой успешного выполнения мероприятий по спасению жизни военнослужащих на поле боя.

В рамках концертной программы перед участниками состязаний выступили Театр фольклорного танца «Артхурон» Северо-Осетинского государственного педагогического института, сводный оркестр Владикавказского гарнизона, солисты Государственного национального эстрадного оркестра им.Кима Суанова и ансамбль «Ритмы гор» Республиканского Дворца детского творчества им.Билара Кабалоева.

Всеармейский этап соревнований является отборочным этапом к Международным соревнованиям, которые будут проведены в текущем году в Республике Узбекистан.