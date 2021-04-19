Пожар на судне и люди за бортом: кадры учений моряков Северного флота в Баренцевом море

От пожара на борту до спасения утопающих. Моряки Северного флота отработали один из самых сложных и самых нужных сценариев учений - борьбу за живучесть. Экипаж имитировал всевозможные нештатные ситуации и оттачивал действия военнослужащих до автоматизма.

Эти учения военные проводят ежегодно. В них задействованы суда и авиация Северного флота. С каждым разом задача становится сложнее, самих элементов становится больше. А учения все больше приближаются к реальным условиям. Например, в этом году все эпизоды учений отрабатывали в открытом море, невзирая на сильный ветер и высокую волну.

По легенде в Баренцевом море судно терпело бедствие, несколько человек оказались за бортом. Роль пострадавших исполняли манекены. Их сбрасывали в случайном месте, а затем вели поиски с помощью авиации и спасательных судов Северного флота. Найти и поднять людей на борт удалось в кратчайшие сроки. Затем военные отработали борьбу за живучесть судна, потушили условный пожар и на буксире доставили пострадавший борт ко входу в залив.

В этом году военные отработали новую технологию спасения на воде. В районе поиска пострадавших с вертолета высадился десант. С собой спасатели взяли надувную лодку с мотором и всеми необходимыми средствами спасения на борту. Сама лодка проектировать специально под новые задачи. Она способна нести на борту до 12 человек. Высадиться рядом с заданной точкой спасателям помогла парашютная система «Арбалет», уже неоднократно испытанная военными десантниками.