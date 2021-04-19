Ученые рассказали об угрозе обществу из-за создания химер людей и животных

Создание полноценного гибрида человека и животного угрожает обществу серьезными этическими проблемами. Об этом сообщает научный журнал The Conversation.

Ранее молекулярные биологи впервые в истории создали зародыши с клетками человека и макаки-крабоеда. Эксперимент проводился для изучения механизма выращивания химер (так ученые называют живые организмы из разнообразного набора клеток). В будущем, как ожидается, химер можно будет использовать для выращивания органов для трансплантации.

Как уточняет издание, самые сложные этические вопросы связаны с возможным созданием не эмбрионов с разным набором клеток, а живорожденных химер, например, человека-свиньи. Так, считается, что люди обладают более высоким моральным статусом, чем другие животные, но создание гибридов стирает эту грань.

«Большой вопрос заключается в том, можно ли (и при каких условиях) разрешить нам использовать их в качестве источника трансплантируемых органов, во вредных исследованиях или для других целей, для которых мы не будем использовать людей», - поясняется в материале.

Автор статьи считает, что в будущем эти этические вопросы удастся разрешить при помощи изучения химер, наблюдения за их поведением и создания новых стандартов исследований.