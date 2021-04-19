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В сумерках и при свете дня: на Дальнем Востоке выбирают лучших снайперов для участия в конкурсе АрМИ

Максим Низкодубов
07:37 19.04.2021
Помимо стрельбы, снайперы покажут навыки маскировки на местности и пройдут полосу препятствий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Окружной этап конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» стартовал в Хабаровском крае. Всю неделю военнослужащие будут соревноваться в меткости стрельбы по движущимся мишеням и не только.

На огневой рубеж в первый день состязания вышли снайперы Тихоокеанского флота. Первый этап окружного конкурса - квалификация. С двух попыток снайперы должны сбить статичную мишень на расстоянии в почти полкилометра.

Всего в окружном этапе «Снайперского рубежа» на неделе примут участие почти 60 военнослужащих со всего Дальнего Востока. Основные этапы - индивидуальный и парный зачет - пройдут в ближайшие дни. Снайперские группы будут вести прицельную стрельбу по движущимся мишеням не только днем, но и в сумерках с использованием приборов ночного видения.

Самый зрелищный конкурс на соревнованиях - это «холодный выстрел». С расстояния ста метров стрелки попробуют попасть в теннисный шарик из неподготовленной винтовки Драгунова (СВД).

Кроме стрельбы, снайперы покажут навыки маскировки на местности и пройдут полосу препятствий длиной больше километра. Все баллы, которые бойцы получат на четырех этапах конкурса, суммируются. Самые меткие военнослужащие определятся в конце недели. Они отправятся отстаивать честь Восточного военного округа на всероссийский конкурс, который пройдет в Подмосковье в этом году.

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