В сумерках и при свете дня: на Дальнем Востоке выбирают лучших снайперов для участия в конкурсе АрМИ

Окружной этап конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» стартовал в Хабаровском крае. Всю неделю военнослужащие будут соревноваться в меткости стрельбы по движущимся мишеням и не только.

На огневой рубеж в первый день состязания вышли снайперы Тихоокеанского флота. Первый этап окружного конкурса - квалификация. С двух попыток снайперы должны сбить статичную мишень на расстоянии в почти полкилометра.

Всего в окружном этапе «Снайперского рубежа» на неделе примут участие почти 60 военнослужащих со всего Дальнего Востока. Основные этапы - индивидуальный и парный зачет - пройдут в ближайшие дни. Снайперские группы будут вести прицельную стрельбу по движущимся мишеням не только днем, но и в сумерках с использованием приборов ночного видения.

Самый зрелищный конкурс на соревнованиях - это «холодный выстрел». С расстояния ста метров стрелки попробуют попасть в теннисный шарик из неподготовленной винтовки Драгунова (СВД).

Кроме стрельбы, снайперы покажут навыки маскировки на местности и пройдут полосу препятствий длиной больше километра. Все баллы, которые бойцы получат на четырех этапах конкурса, суммируются. Самые меткие военнослужащие определятся в конце недели. Они отправятся отстаивать честь Восточного военного округа на всероссийский конкурс, который пройдет в Подмосковье в этом году.