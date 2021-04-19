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СМИ: власти Великобритании введут новый закон для борьбы с Россией и Китаем

Иван Линдеманн
06:37 19.04.2021
Всем иностранным гражданам, работающим в Великобритании, придется проходить регистрацию своего присутствия в стране. Нарушение требования будет считаться уголовным преступлением.
СМИ: власти Великобритании введут новый закон для борьбы с Россией и Китаем
© Фото: pixabay
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В Великобритании планируют ввести новый закон для борьбы с действиями враждебных государств. Об этом сообщает газета The Times.

По ее данным, премьер-министр Борис Джонсон хочет пойти на такой шаг из-за «растущей озабоченности по поводу действий России и Китая».

«Иностранные шпионы, работающие в Великобритании, будут подвергаться судебному преследованию и депортации в соответствии с новыми законами для защиты нации от враждебных государств, таких как Китай и Россия», - сообщает издание.

В материале сказано, что по новому закону всем иностранным гражданам, работающим в Великобритании, придется проходить регистрацию своего присутствия в стране. Нарушение требования будет считаться уголовным преступлением.

Газета отмечает, что Джонсон объявит о новом законе 11 мая.

Ранее британские и американские власти обвинили РФ в крупнейшей хакерской атаке. В Службе внешней разведки РФ назвали бредом заявления о причастности Москвы к преступлению.

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