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Цепь огня: танкисты Балтийского флота уничтожили «противника» под Калининградом

Анна Касаткина
06:32 19.04.2021
Экипажи Т-72Б3 отработали задачи по тактическому отражению ударов и атак условного врага.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие танкового полка армейского корпуса Балтийского флота выполнили контрольную проверку боеготовности. Тактико-огневые упражнения стрельб из танков Т-72Б3 проходили на полигоне Правдинский в Калининградской области.

«Танкисты поэтапно отработали задачи по тактическому отражению ударов и атак условного противника. Стрельба проходила с места и в движении, где танкистам приходилось преодолевать различные препятствия по пересеченной лесной и болотистой местности», - сообщили в Минобороны России.

Во время боевого слеживания экипажи учились синхронно уничтожать бронетехнику «противника» с использованием всех типов боеприпасов и вооружения танка. Стрельба велась из модернизированной автоматической пушки танков Т-72Б3 артиллерийскими снарядами и из крупнокалиберного пулемета.

Командиры подразделений проверили полученные подчиненными в ходе учебного периода знания и навыки по повышению качества, темпа стрельбы и дальности эффективного огня из танкового вооружения. Занятия с танковыми подразделениями проводятся в рамках комплексной итоговой проверки, которая стартовала в армейском корпусе Балтийского флота в начале апреля.

В упражнениях принимали участие около 300 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

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