С высоты птичьего полета: кадры тренировки праздничного салюта в честь Дня Победы под Екатеринбургом

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО), которые дадут салют в честь дня Победы с трех площадок, расположенных в разных районах Екатеринбурга, провели первую тренировку салютных расчетов на полигоне в Свердловской области.

В ходе практических действий артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из раритетных орудий и пусков из салютных установок. Торжественные залпы в День Победы произведут из шести 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года, расположенных в Преображенском парке в Академическом районе, Летнем парке «Уралмаш» и на набережной Динамо.

Всего 9 мая будет произведено 30 залпов. Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из сотен салютных изделий с красивыми названиями: «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».