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Ракетные стрельбы и уход от атаки: экипажи МиГ-31БМ морской авиации ТОФ провели учения над акваторией Тихого океана

Роман Захаров
06:00 19.04.2021
Особенностью учений стало то, что задачи по перехвату и уничтожению воздушной цели впервые выполняли молодые летчики истребительной эскадрильи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России в рамках контрольной проверки за зимний период обучения провели над акваторией Тихого океана летно-тактические учения (ЛТУ) в ходе которых отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение воздушных целей, а также уход от атаки истребителей условного неприятеля.

По плану ЛТУ, летчики совершенствовали тактические приемы ведения ближнего воздушного боя, элементы маневрирования с большими углами тангажа и крена, а также выполнили пуски ракет класса «воздух-воздух» по воздушным мишеням, имитирующим самолеты «противника». Особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах. Тактические приемы выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.

Особенностью учений стало то, что задачи по перехвату и уничтожению воздушной цели впервые выполняли молодые летчики истребительной эскадрильи. Для них ЛТУ стало завершающим этапом подготовки к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне в зоне ответственности Тихоокеанского флота (ТОФ). 

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