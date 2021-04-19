Огненный плен: природные пожары вплотную подошли к жилым домам в некоторых регионах РФ
Причиной крупных возгораний часто является поджог сухой травы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: 16.mchs.gov.ru
В ряде российских регионов из-за пала сухой травы вспыхнули крупные природные пожары, которые кое-где уже вплотную подошли к населенным пунктам. Например, в Подмосковье густым дымом заволокло два поселка и часть трассы М-4 «Дон». Жители жалуются, что им буквально нечем дышать.
Под Оренбургом огнем охвачено почти 50 гектаров. Только за минувшие выходные спасатели зафиксировали там 17 крупных очагов.
В Нижегородской области из-за природных пожаров дотла выгорели семь домов. Погибших и пострадавших нет.
А на Воскресенском кладбище в Богородске пламя уничтожило десятки могил: сожжены кресты, обуглены памятники. Неосторожное обращение с огнем также привело к пожарам и на трех кладбищах в Набережных Челнах.