Огненный плен: природные пожары вплотную подошли к жилым домам в некоторых регионах РФ

В ряде российских регионов из-за пала сухой травы вспыхнули крупные природные пожары, которые кое-где уже вплотную подошли к населенным пунктам. Например, в Подмосковье густым дымом заволокло два поселка и часть трассы М-4 «Дон». Жители жалуются, что им буквально нечем дышать.

Под Оренбургом огнем охвачено почти 50 гектаров. Только за минувшие выходные спасатели зафиксировали там 17 крупных очагов.

В Нижегородской области из-за природных пожаров дотла выгорели семь домов. Погибших и пострадавших нет.

А на Воскресенском кладбище в Богородске пламя уничтожило десятки могил: сожжены кресты, обуглены памятники. Неосторожное обращение с огнем также привело к пожарам и на трех кладбищах в Набережных Челнах.