В Канкуне самолет рухнул в море: видео
В результате происшествия погибли два человека - пилоты воздушного судна.
© Видео: Lui Jiménez, Youtube © Фото: Lui Jiménez, Youtube
В Канкуне два человека погибли в результате крушения самолета в море во время вечеринки по раскрытию пола.
Отмечается, что самолет был арендован специально для вечеринки. Пара, ожидающая ребенка, а также присутствующие гости снимали весь полет с яхты. На кадрах с видеозаписи видно, как самолет пролетает, выполняя при этом трюки. Гости закричали: «Это девочка!» Спустя несколько секунд воздушное судно резко теряет высоту и падает в воду.
Жертвами происшествия стали два человека - один из пилотов погиб во время спасательной операции, а второй при оказании первой помощи на суше. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.