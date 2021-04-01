В Канкуне самолет рухнул в море: видео

В Канкуне два человека погибли в результате крушения самолета в море во время вечеринки по раскрытию пола.

Отмечается, что самолет был арендован специально для вечеринки. Пара, ожидающая ребенка, а также присутствующие гости снимали весь полет с яхты. На кадрах с видеозаписи видно, как самолет пролетает, выполняя при этом трюки. Гости закричали: «Это девочка!» Спустя несколько секунд воздушное судно резко теряет высоту и падает в воду.

Жертвами происшествия стали два человека - один из пилотов погиб во время спасательной операции, а второй при оказании первой помощи на суше. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.