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«Саянский марш»: торжественное закрытие конкурса АрМИ-2021 прошло под Красноярском

Роман Захаров
04:00 19.04.2021
В церемонии приняли участие представители Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, штаба Центрального военного округа и Центрального спортивного клуба армии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Торжественное закрытие первого в этом году конкурса, проводимого в рамках Армейских международных игр - 2021 среди горных подразделений, состоялось на территории природного парка «Ергаки» в Красноярском крае. В рамках мероприятия организаторы подвели итоги соревнований, определили лучших военнослужащих и объявили результаты общекомандных зачетов.

В церемонии закрытия приняли участие представители Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, штаба Центрального военного округа (ЦВО) и Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), а также гости и участники конкурса.

«Я искренне желаю всем участникам конкурса новых достижений и новых побед, восхождения на новые - более высокие вершины и, разумеется, нужно делиться своим опытом, передавать его своими товарищам и новому поколению. Новых вам успехов, сибирского здоровья и до встречи на следующем конкурсе», - отметил начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ полковник Андрей Зыков.

По итогам соревнований в общекомандном зачете победила команда России, на втором месте команда Китая, третью строчку заняли военные из Узбекистана.

В рамках состязаний военнослужащие преодолели двухдневный пятидесятикилометровый лыжный марш с выполнением 12 специальных задач, в которые были включены: подъемы и спуски с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, транспортировка пострадавшего из труднодоступного района и другие нормативы.

Международный этап соревнований «Саянский марш», проходил на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае, в нем принимали участие 8 команд: России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии и женская сборная МО РФ.

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