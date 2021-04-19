Сосредоточенный огонь: бойцы ЗВО и СФ уничтожили «противника» на учениях под Петербургом

На западе России более тысячи военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и Северного флота (СФ) впервые приняли участие в совместных двухсторонних тактических учениях.

В ходе маневров на Лужском полигоне военнослужащие Севастопольской и Печенгской мотострелковых бригад совершенствовали навыки в отражении наступления и уничтожении стратегических объектов условного противника.

Действия пехоты поддерживали артиллеристы, которые сосредоточенным огнем из самоходных установок и буксируемых орудий уничтожили выдвигающуюся колонну бронетехники и командные пункты неприятеля.

В рамках одного из этапов учений для борьбы с авиацией, беспилотными летательными аппаратами и легкобронированной техникой, военнослужащими впервые были применены модифицированные бронированные тягачи МТЛБ с установленными зенитными установками, обладающими скорострельностью более 2000 выстрелов в минуту.

Кроме того, мотострелки оттачивали навыки ведения огня из штатного вооружения по появляющимся и движущимся целям, блокировании условного населенного пункта, высадке тактического воздушного десанта в тылу противника.

В проведении учений приняли участие более тысячи военнослужащих и около ста единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые вертолеты Ми-8, новейшие танки Т-80 БВМ, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», 120-мм минометы 2Б-11.