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Сосредоточенный огонь: бойцы ЗВО и СФ уничтожили «противника» на учениях под Петербургом

Роман Закурдаев
05:15 19.04.2021
В учениях приняли участие более тысячи военнослужащих и около ста единиц вооружения и военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На западе России более тысячи военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и Северного флота (СФ) впервые приняли участие в совместных двухсторонних тактических учениях.

В ходе маневров на Лужском полигоне военнослужащие Севастопольской и Печенгской мотострелковых бригад совершенствовали навыки в отражении наступления и уничтожении стратегических объектов условного противника.

Действия пехоты поддерживали артиллеристы, которые сосредоточенным огнем из самоходных установок и буксируемых орудий уничтожили выдвигающуюся колонну бронетехники и командные пункты неприятеля.  

В рамках одного из этапов учений для борьбы с авиацией, беспилотными летательными аппаратами и легкобронированной техникой, военнослужащими впервые были применены модифицированные бронированные тягачи МТЛБ с установленными зенитными установками, обладающими скорострельностью более 2000 выстрелов в минуту.

Кроме того, мотострелки оттачивали навыки ведения огня из штатного вооружения по появляющимся и движущимся целям, блокировании условного населенного пункта, высадке тактического воздушного десанта в тылу противника.

В проведении учений приняли участие более тысячи военнослужащих и около ста единиц вооружения и военной  техники, в том числе боевые вертолеты Ми-8, новейшие танки Т-80 БВМ, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», 120-мм минометы 2Б-11.

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