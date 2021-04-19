Есть пострадавшие: пассажирский автобус перевернулся в Южно-Сахалинске

Два человека госпитализированы, множество других получили ушибы в результате ДТП с пассажирским автобусом в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел сегодня рано утром в районе шестого километра объездной дороги между областным центром и Ново-Троицким.

По предварительным данным, водитель мог превысить скорость и не справится с управлением на скользкой дороге. Транспортное средство занесло, выбросило в кювет, где оно врезалось в дерево и завалилось на бок, пишет сайт «КП-Сахалин».

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Власти региона поручили профильным министерствам и ведомствам детально разобраться в причинах ДТП.