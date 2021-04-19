Более 620 тысяч российских военнослужащих привились от COVID-19

Вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса «Спутник V» прошли более 620 тысяч (624 133) российских военнослужащих. Об этом пишет газета «Красная звезда».

«К моменту подготовки материала добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутника V" прошли более 620 тысяч человек... Случаев осложнений и непереносимости прививки в процессе иммунизации выявлено не было», - сказано в публикации.

Издание также напоминает, что военнослужащие, члены их семей, военные пенсионеры, сотрудники воинских частей и военных учебных заведений могут бесплатно привиться от COVID-19.

«ГамКовидВак» («Спутник V») - первый в мире препарат против коронавируса, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.