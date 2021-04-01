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Ученые предостерегли о солнечной буре, способной оставить Землю без электричества

Светлана Головина
09:21 01.04.2021
По словам специалистов, мощное явление может вывести из строя электрические сети по всему миру.
Ученые предостерегли о солнечной буре, способной оставить Землю без электричества
© Фото: NASA
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В ходе изучения специфики бури на поверхности Солнца ученые установили, что в этом столетии может произойти одна из самых мощных вспышек, которая приведет к нехватке энергии на Земле.

При работе специалистам удалось восстановить «ужасающие» свидетельства крупной солнечной бури, произошедшей в 1582 году, - практически по всей Земле в небе люди могли наблюдать огненно-красное сияние. Однако тогда подобное явление не несло серьезного ущерба, в частности касающегося электроэнергии. С развитием человечества и технологий крупная солнечная буря способна вывести из строя электрические сети по всему миру и нанести материальный ущерб в миллиарды долларов.

Так, в 1859 году произошло знаменитое «Событие Кэррингтона» - солнечный шторм, который вывел из строя телеграфные сети Европы и Северной Америки. В 1989 году миллионы людей в канадском Квебеке из-за солнечной 12-часовой бури остались без электричества.

Согласно полученным данным и анализу явления, ученые пришли к выводу, что мощная буря на Солнце происходит раз в столетие, к чему человечеству нужно быть готовым, пишет Dailystar.

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