Марш «Ярсов» и разведка БПЛА: кадры масштабных учений РВСН в Свердловской области

Стратегические ракетчики в Свердловской области проводят учения с ракетными полками Тагильского ракетного соединения. В общей сложности в тренировочных мероприятиях задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

В ходе маневров на качественно новом уровне отрабатываются вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа (ЦВО).

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» совершают протяженные марши со сменой полевых позиций. Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Для прикрытия позиционного района Тагильского ракетного соединения и ведения воздушной разведки широко используются транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ.

Наряду с вертолетами армейской авиации для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения ДРГ, ведения инженерной и химической разведки активно используются перспективные БПЛА различного назначения и модификаций.

Комплексное применение армейской и беспилотной авиации позволило обнаружить и нейтрализовать диверсионно-разведывательные группы на дальних подступах к полевым позициям. В ходе учений колонна ПГРК «Ярс» также преодолела зараженный участок местности, а подразделения РХБЗ провели полную специальную обработку 100 единиц техники, включая пусковые установки.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях продолжаются контрольные проверки. Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.