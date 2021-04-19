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Марш «Ярсов» и разведка БПЛА: кадры масштабных учений РВСН в Свердловской области

Роман Захаров
05:00 19.04.2021
В учениях задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Стратегические ракетчики  в Свердловской области проводят учения с ракетными полками  Тагильского ракетного соединения. В общей сложности в тренировочных мероприятиях задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

В ходе маневров на качественно новом уровне отрабатываются вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и  противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа (ЦВО).

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» совершают протяженные марши со сменой полевых позиций. Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Для прикрытия позиционного района Тагильского ракетного соединения и ведения воздушной разведки широко используются транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ.

Наряду с вертолетами армейской авиации для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения ДРГ, ведения инженерной и химической разведки активно используются перспективные БПЛА различного назначения и модификаций.

Комплексное применение армейской и беспилотной авиации позволило обнаружить и нейтрализовать диверсионно-разведывательные группы на дальних подступах к полевым позициям. В ходе учений колонна ПГРК «Ярс»  также преодолела зараженный участок местности, а подразделения РХБЗ провели полную специальную обработку 100 единиц техники, включая пусковые установки. 

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях продолжаются контрольные проверки. Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

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