В Екатеринбурге прошла репетиция Парада Победы: видео

В Екатеринбурге полным ходом идет подготовка к Параду Победы. В 2021 году парадный расчет воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища впервые примет участие в торжественном мероприятии, которое пройдет на Площади 1905 года.

В ходе парада 9 мая по главной площади уральской столицы торжественным маршем пройдут около 20 подразделений. Парадный строй объединит расчеты управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) и частей Екатеринбургского гарнизона, сотрудников Федеральной службы исполнения и наказания, а также курсантов Уральского института государственной противопожарной службы. В ходе музыкального сопровождения сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнит около 30 встречных и парадных маршей.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тысяч человек, в том числе около 1,5 тысяч от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.