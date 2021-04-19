Врачи рассказали об опасности популярного обезболивающего

Даже небольшая передозировка популярного обезболивающего - парацетамола - может вызвать неприятные побочные реакции. Об этом пишет Express, ссылаясь на данные британской Национальной службы здравоохранения.

По сообщениям ученых, самыми распространенными симптомами передозировки этим препаратом являются тошнота и рвота. В основном они возникают через несколько часов после приема гепатотоксической дозы, которая, в свою очередь, может навредить печени. Помимо этого, большая доза парацетамола способна вызвать сонливость, а также привести к желтухе и болевым ощущениям в правой верхней части живота.

Лекарственный препарат парацетамол, обладающий жаропонижающим и болеутоляющим действием, применяется как универсальное средство. Его используют для того, чтобы сбить высокую температуру, избавиться от головной, зубной боли и других видов боли средней силы.

Ранее врач-вирусолог Надежда Жолобак назвала нежелательным употребление парацетамола при коронавирусе, отметив, что это может привести к ряду осложнений.