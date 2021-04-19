Маневры и боевая стрельба: под Челябинском прошли крупные учения танкистов и мотострелков ЦВО

На полигоне в Челябинской области завершились масштабные учениях гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. В них приняли участие более 3000 тысяч военнослужащих. Практические действия с боевой стрельбой прошли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе маневров командиры танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений отработали взаимодействие с разведкой и беспилотной авиации. Мотострелки и танкисты выполнили стрельбы из 125 миллиметровых орудий танков Т-72Б3 и автоматических пушек БТР-82АМ, а также отработали скоростное маневрирование, преодоление искусственных и естественных препятствий.