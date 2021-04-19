Чеканя шаг: в Петербурге и Подмосковье прошли репетиции Парада Победы

В подмосковном Алабино перешли к заключительной фазе тренировки сводные пеших расчетов, экипажей боевых машин и военных летчиков.

В конце недели участники главного Парада Победы отправятся в столицу, чтобы провести репетиции на Красной площади. А пока, военнослужащие чеканят шаг на плацу, имитирующем ее размеры. Седьмую тренировку сегодня провели и экипажи ВКС – 9 Мая над Москвой пролетят более 70 вертолетов и самолетов.

В Петербурге сегодня также проходит репетиция Парада Победы. На Дворцовой площади выстроились более четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, а также кадеты, юнармейцы и сотрудники силовых ведомств. Все участники тренировки сегодня не в парадной форме, а в повседневной, на самой площади нет техники, а в небе – авиации. Первая тренировка петербургского Парада Победы, где точно будут все, пройдет 28 апреля.