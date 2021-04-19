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Огненная ловушка: как в регионах РФ справляются с мощными природными пожарами

Олег Лавров
Олеся Степакова
19:32 19.04.2021
Одна из самых сложных ситуаций – в Нижегородской области, где с 19 апреля власти ввели особый противопожарный режим.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Более сотни строений, в том числе жилых домов, выгорели в результате природных пожаров сразу в нескольких регионах России. На территории страны сейчас горят порядка 500 гектаров сухостоя.

Одна из самых сложных ситуаций – в Нижегородской области, где с 19 апреля власти ввели особый противопожарный режим, а это значит, что посещение лесов и разведение костров запрещено.

Уже более суток полыхает прибрежная территория Волги, рядом с Нижним Новгородом, – площадь пожара почти 20 гектаров. Пожарные делают все, чтобы огонь не распространился на лесной массив и дома. В регионе уже были случаи, когда огонь перекидывался на здания – один человек погиб. Всего, с начала календарной весны, в Нижегородской области зафиксировано 300 пожаров, половина – за минувшие выходные.

Жители нижегородского Богородска пытаются спасти от выгорания могилы своих близких. Справиться со стихией пока не удается.

Полыхает и Подмосковье. Жители сразу нескольких населенных пунктов жалуются на сильный смог, густой дым окутал и часть трассы М-4 «Дон». Водителей просят быть внимательными на дороге.

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