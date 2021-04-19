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Без электричества, газа и под обстрелами: как выживают на линии соприкосновения в Донбассе

Алексей Дегтярев
19:00 19.04.2021
В Донецкой народной республике неоднократно заявляли о нарушении украинскими силовиками режима прекращения огня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда
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Киев предложил Евросоюзу пошаговый план действий для «сдерживания» России, включающий секторальные санкции. Об этом в соцсетях сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сегодня принял участие в онлайн-заседании Совета Евросоюза на уровне глав МИД. Глава Европейской дипломатии хоть и заявил по итогам заседания, что новых санкций против Москвы ЕС не готовит, но именно Россию призвал к деэскалации на российско-украинской границе. Однако о нарушении Киевом минских договоренностей на юго-востоке речь вновь не шла.

Во время утреннего обстрела поселка Горловка в сторону населенных пунктов украинские силовики выпустили 17 мин 120 калибра. Одной из них разнесло хозяйственную постройку. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Жители пригорода Донецка каждый день боятся не проснуться. Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. Те, кто еще не покинул свои дома, уверены: украинские военные специально устраивают террор, чтобы вынудить людей бежать.

В поселке Спартак корреспондент «Звезды» насчитал всего несколько жилых домов. На переднем крае обороны жители слышат стрельбу каждый день. В этом населенном пункте подвалы давно превратили в бомбоубежища, из каждого подземелья торчит труба от буржуйки. По этим улицам даже ходить страшно. На всякий случай, жилые дворы помечают надписями «Здесь живут».

В Донецке утверждают, что артиллеристы ВСУ целенаправленно бьют по объектам инфраструктуры. Так, сегодня в Горловке после обстрела было обесточено 8 трансформаторов. В Спартаке люди на несколько лет остались без электричества, а газа там нет до сих пор.

Разрываются не все снаряды. Страшно, когда мина остается лежать под домом, снаряд потом практически не извлечь. Но и живется рядом с ним в прямом смысле слова, как на пороховой бочке.

Украинская делегация пока не спешит возвращать к работе в Минском формате. Заседание трехсторонней контактной группы все время откладывают. По последним данным, оно может состояться завтра. Свое участие в ДНР уже подтвердили.

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